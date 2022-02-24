Продолжаются ожесточенные бои на востоке и юге Украины.

Ключевые намерения России - это убрать высшее руководство страны, создать максимальную панику, и попытаться установить свою марионеточную власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга.

Он отмечает, что россияне хотят отсечь часть Украины.

"Идут ожесточенные бои на востоке. Идут ожесточенные бои: Сумы, Харьков, возле Харькова и на юге Украины, Херсонская область и Одесская область. Тактика россиян уже полностью понятна: они хотят отсечь часть страны. И там они входят масштабными колоннами", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины работают там "достаточно эффективно" и наносят большие потери россиянам.

"Что касается точечных забросов вертолетами или десантирования с вертолетов, или с кораблей, то мы имеем попытку дестабилизировать ситуацию в ряде крупных городов. Это Харьков, первое всего, и Киев. И ключевое задание, как я понимаю, россиян, уже сейчас это понятно, - это устранить высшее руководство страны, создать максимальную панику. После этого завести сюда кого-нибудь... То есть, обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого попытаться завести кого-то из своих, марионеточных, и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией или все такое", - заявил Подоляк.

"Две тактические цели. Первая - это забрать часть территории. Это на востоке, чуточку выше - Сумы, Харьков и чуточку ниже - это юг... И нанести максимально мощный удар по руководству страны, и таким образом спровоцировать беспорядок, и спровоцировать невозможность управления страной", - подытожил он.