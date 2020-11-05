Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, кто будет ответственен за охрану территорий на Донбассе после того, как Россия выведет свои войска.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
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Украина, говорит он, обсуждает возможность создания специальных подразделений охраны общественного порядка.
"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", – цитирует издание слова Резникова.
О выводе иностранных формирований с территории востока Украины, в частности, говорится в новом Плане по Донбассу, который Киев передал России и представителям ОБСЕ. Украинские делегаты в Трехсторонней контактной группе настаивали на отмене оккупированной властью ряда решений и восстановлении контроля Украиной границы с Россией.
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