О выводе иностранных формирований с восточных территорий Украины, в частности, говорится в новом плане по Донбассу.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, кто будет ответственен за охрану территорий на Донбассе после того, как Россия выведет свои войска.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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Украина, говорит он, обсуждает возможность создания специальных подразделений охраны общественного порядка.

"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", – цитирует издание слова Резникова.

О выводе иностранных формирований с территории востока Украины, в частности, говорится в новом Плане по Донбассу, который Киев передал России и представителям ОБСЕ. Украинские делегаты в Трехсторонней контактной группе настаивали на отмене оккупированной властью ряда решений и восстановлении контроля Украиной границы с Россией.

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Автор: УНИАН