С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина".

В течение 5 марта штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов позиций Вооруженных сил "СХИД".

Об этом говорится в утреннем сводке штаба.

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Вблизи Песков боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия. А рядом Широкино захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки – из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.

"Вследствие этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: УНИАН