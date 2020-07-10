На Донбассе в результате вражеского обстрела ранены двое украинских военных

Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В результате вражеского обстрела вблизи Новолуганского ранены два украинских военнослужащих.

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Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм. Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту", - сказано в сообщении.

Украинский воинам была оказана первая медицинская помощь и их эвакуировали в лечебное учреждение.

"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ", - отметили в ООС.

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