На Донбассе в результате вражеского обстрела ранены двое украинских военных
В результате вражеского обстрела вблизи Новолуганского ранены два украинских военнослужащих.
Читайте такжеНа Донбассе оккупанты стали чаще использовать снайперов и диверсионно-разведывательные группы
Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.
"Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм. Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту", - сказано в сообщении.
Украинский воинам была оказана первая медицинская помощь и их эвакуировали в лечебное учреждение.
"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ", - отметили в ООС.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram