Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Сегодня оккупанты на Донбассе один раз нарушили мирные договоренности, военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в заметке.

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В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также в штабе отметили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было разминировано более 14 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 177 взрывоопасных предметов.

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Автор: Татьяна Поляковская