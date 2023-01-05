По его словам, такие самолеты базируются и на других вражеских аэродромах.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали очередную переброску в Беларусь российского самолета ДРЛО А-50У, который помогает наводить цели для воздушных атак.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что враг использует самолеты такого типа давно. С его помощью оккупанты осуществляют радиолокационную разведку на территории Украины.

"Но он не появился ниоткуда. Он всегда был там. Был, и не только там, но и на других аэродромах этих самолетов есть много", - сказал он.

Подобные самолеты используют союзники Украины для сканирования воздушного пространства.

Самолет-наводчик РФ в Беларуси: что известно

Вчера, 4 января, российский самолет А-50У, который оккупанты используют для наведения ракет по Украине, прилетел в Беларусь. В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перед этим, с 14 по 30 декабря, в Беларуси находился еще один самолет-наводчик "Сергей Атаянц". С активностью российских ДРЛО в Беларуси были связаны некоторые масштабные воздушные тревоги в Украине.

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