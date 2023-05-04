По приблизительным оценкам Россия удерживает более 20 тысяч гражданских украинцев, но эта цифра на самом деле намного больше.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца Россия удерживает в плену более 20 тысяч гражданских украинцев, однако эта цифра может быть намного больше.

"По нашим приблизительным оценкам, РФ сейчас удерживает более 20 тыс. гражданских заложников", - отметил омбудсмен на пресс-конференции.

По словам Лубинца, эти данные базируются на основании обращений лично к уполномоченному от родственников, чьих родных и близких задержали оккупанты.

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Он уточнил, что эта цифра намного больше, ведь украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных Россией территориях, к омбудсмену не обращаются или обращаются очень редко, потому что даже обращение к украинскому омбудсмену РФ расценивает как шпионаж.

"После того, как мы вернем все украинские территории, эта цифра будет намного больше", - сказал Лубинец.

В то же время, он уточнил, что сейчас переговоры по освобождению гражданских пленников Кремля продолжаются.

"Коммуникация есть. Это то, что я могу сейчас публично сказать", - добавил омбудсмен.

По его словам, эта коммуникации происходит по разным каналам.

В частности, коммуникация с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой происходит в ежедневном режиме через сотрудников офисов омбудсменов.

Украинцы в российском плену - детали

В общем возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок, около 140 из них - гражданские.

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец неоднократно заявлял, что Россия затягивает процесс освобождения гражданских пленников Кремля.

Представители частной военной компании "Вагнер" формируют свой собственный обменный фонд. Вагнеровцы захватывают в плен и удерживают военнопленных самостоятельно, не этапируют в колонии на оккупированные территории Украины или в Россию.