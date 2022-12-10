Там содержатся 150 граждан, и это не только военнослужащие.

В пресловутой колонии на территории временно оккупированной Еленовки содержатся 150 украинских пленных. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские.

Такой информацией поделился уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода. Омбудсмен заявил: "Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные".

Омбудсмен также считает, что на украинцев в плену могут давить с целью заставить отказаться от возвращения домой. По словам Лубинца, рашисты часто рассказывают, как тот или иной гражданин Украины не захотел отправляться на родину. Сейчас рассматриваются возможности, как проверять такую информацию.

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"Как один из вариантов, когда я лично присутствую и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена. Все остальное я рассматриваю как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались. Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин в начале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я в это поверю только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано тут же мое общение. Из шести женщин четыре женщины после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции", — сообщил Лубинец.

Теракт в Еленовке: основная информация

В июле на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке произошел взрыв. Здание, где содержались пленные, выведенные с "Азовстали", было разрушено.

Сообщалось, что в результате террористического акта умерли 50 украинских бойцов. Россия так и не предоставила официальное объяснение насчет взрыва в Еленовке и списки погибших.

Следователи из генеральной прокураторы пришли к выводу, что в колонии взорвали термобарический боеприпас — "капсулу с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РЫСЬ".

По данным Лубинца, тела бойцов, убитых в Еленовке, могли увезти в Мариуполь и Донецк.

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