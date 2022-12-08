Организация рассчитывает получить более регулярный доступ к военнопленным.

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к украинцам, взятым россиянами в плен.

Как сообщили в МККК, на прошлой неделе был один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один.

Сообщается, что команды МККК смогли передать пленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду. Также смогли передать короткие сообщения от пленных их родственникам.

Видео дня

"Эти визиты являются важным шагом вперед для сохранения человечества в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. У нас есть возможность проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что их семьи получают обновленную информацию. Ожидаю, что эти посещения приведут к тому, что доступ ко всем военнопленным станет более регулярным", – заявила президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер.

В МККК подчеркнули, что право организации регулярное посещение военнопленных защищено Третьей Женевской конвенцией. Там подчеркнули, что представителям МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ для повторных и частных встреч со всеми военнопленными, где бы они ни содержались.

Организация избежала упоминания о том, какой из сторон блокируется доступ к военнопленным. Какие именно объекты, на которых россияне содержат пленных, были посещены, также не информируют.

МККК и украинские военнопленные в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области)

В июле на территории бывшей исправительной колонии Еленовке произошел взрыв. Было разрушено здание, где оккупантами содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные. Сообщалось о 50 погибших. Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинял МККК в том, что организация отмалчивается, пока Россия морит голодом, пытает и убивает украинских пленных.

13 октября Украина выдвинула ультиматум Международному комитету Красного Креста. Организации дали три дня для направления миссии в колонию в оккупированной Еленовке. 14 октября организация заявила, что "разделяет разочарование" от того, что у нее нет доступа к украинским военнопленным.

15 октября новый президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что Красный Крест будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным в Еленовке.

17 октября стало известно, что в МККК проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации при попытке посетить Еленовку.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не видит готовности МККК работать над защитой украинских пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: