США намекают, что они просто разгромят армию и военные базы России и не дадут ей шансов в этой войне, считает эксперт.

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут быть демонстрацией сил и намерений для Российской Федерации.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире телемарафона.

"У России есть два варианта. Первый – она не применяет ядерное оружие и мы воюем, кто кого победит на уровне Украина-Россия. Если они пытаются применить или применяют, вмешивается НАТО со всей огневой мощью. Тогда Россия заведомо проигрывает. Такой выбор будет у Путина", – отметил он.

Жданов также отметил, что учения, которые проводит НАТО, несмотря на то, что они заявлены как заранее запланированные ежегодные, могут быть демонстрацией сил и намерений для Российской Федерацией, и Москва может постараться что-то ответить на это.

"Одна из целей учений – переубедить РФ, что ответ на применение – или на попытку применения – ядерного оружия, будет очень жестким и болезненным для России. Как я понимаю, США намекают, что они просто разгромят армию и военные базы России и не дадут ей шансов в этой войне", – уверен Жданов.

Также цитируя слова экс-директора ЦРУ Девида Петреуса эксперт отметил: "Как вариант они предложили России полное уничтожение Черноморского флота, удар по военным базам в Крыму, российским войскам по территории Украины. Это фактически полный разгром российской армии. На этом этап горячей фазы войны для РФ на территории Украины будет закончен".

Одновременные учения по ядерному сдерживанию НАТО и РФ

Как писал УНИАН, 17 октября НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию в Европе Steadfast Noon, в которых примут участие 60 самолетов из 14 стран. Для участия в учениях США пришлют ядерный бомбардировщик B-52.

В альянсе подчеркнули, что учения являются регулярными и не связаны с какими-либо событиями в мире.

Одновременно ядерные учения "Гром" проводит Россия. Они включают масштабные маневры стратегических ядерных возможностей, а также запуски ракет.

Комментируя учения, в Белом доме заявили, что не видят никаких признаков того, что Путин принял решение применить оружие массового уничтожения или тактическое или другое ядерное оружие.

Ранее США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

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