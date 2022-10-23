Защитники Украины не устали уничтожать врага в родном небе, отметили в воздушном командовании "Юг".

Этой ночью на Николаевщине сбиты 14 иранских беспилотников-камикадзе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает воздушное командование "Юг".

"Ночью, с 22 на 23 октября, над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили одиннадцать вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", еще три - другими подразделениями Сил обороны юга страны. Решительно настроенные на победу защитники не устали уничтожать врага в родном небе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что за последние две недели результативность сбивания украинскими военными иранских дронов Shahed-136 составляет 85%. С 13 сентября по состоянию на 19 октября в нашей стране ликвидировали 223 таких беспилотников.

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В Луцке и в Одесской области враги попали в энергетические объекты. Также вражеские "прилеты" есть в Хмельницкой, Кировоградской областях и в городе Ровно. Из-за ударов со стороны противника в ряде населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением.

Генштаб ВСУ вечером 22 октября сообщил, что по нашей территории захватчики запустили 40 ракет и 16 иранских ударных беспилотников. В Генштабе добавили, что 20 ракет противника и 11 дронов удалось сбить.

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