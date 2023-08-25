Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, ВСУ отбили атаки захватчиков на Шахтерском направлении.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, отмечается, что в течение суток произошло 35 боевых столкновений.

"На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного пруда Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Надежда, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Берестовое, веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Видео дня

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Железнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, острое Донецкой области.

"На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых: Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях, россияне осуществляют перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии.

По его словам, главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.

Сырский также проинформировал, что приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак.

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