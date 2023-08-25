Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, отмечается, что в течение суток произошло 35 боевых столкновений.
"На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного пруда Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Надежда, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Берестовое, веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Железнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Кроме того, в Генштабе отметили, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, острое Донецкой области.
"На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых: Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке.
Война в Украине
Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях, россияне осуществляют перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии.
По его словам, главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.
Сырский также проинформировал, что приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак.