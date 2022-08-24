Захватчик озвучил предположение, что досадные события с россиянами происходили именно из-за праздника.

Главное управление разведки МО Украины перехватило разговор российского оккупанта с женой утром 24 августа.

Ролик опубликован на страницах ГУР МО в соцсетях.

В перехваченном разговоре, состоявшемся в 10:50 в День Независимости Украины, жена российского военного плачет и требует, чтобы муж как можно скорее возвращался домой. Захватчик объясняет, что его подразделение "накрыли" и окружили, есть много раненых.

Оккупант озвучивает предположение, что все эти досадные события происходили именно из-за Дня Независимости Украины.

"Да х** знает, тут все закрыто у нас вообще. Мы в капкане сидим. П***ец нам. Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. ... У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, куда идти? Ты что, дура? Здесь некуда отходить. Все, давай, короче. Все будет нормально. Но этого телефона больше нет, все. Все раненые неизвестно где. Я звоню с неизвестно какого телефона, чужого", - рассказывает оккупант.

Жена же, несмотря на все объяснения, умоляет рашиста все бросать и возвращаться поскорее домой.

Как писал УНИАН, по информации Минобороны Великобритании российские потери с учетом погибших, раненых и дезертиров составляют более 80 тысяч человек.

По данным ВСУ, по состоянию на 24 августа общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 700 человек.

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