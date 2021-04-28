По данным украинской стороны СЦКК, оккупанты применяют запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 120 мм.

Российско-оккупационные войска три дня подряд обстреливают село Водяное Донецкой области.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на Facebook-странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

"Факты фиксации и верификации, совершенные представителями украинской стороны СЦКК и военнослужащими ВС Украины, свидетельствуют о том, что в течение трех дней - 25, 26 и 27 апреля - наемники РФ трижды вели обстрелы населенного пункта Водяное и передовых позиций ВС Украины вблизи него", - говорится в сообщении.

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Оккупанты применяют запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикуза и Верхнетошковское, таким образом подвергая опасности мирное население.

"Только благодаря невероятному везению осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки "Нона", который 14 апреля попал в дом семьи Сухих, не взорвался. На подлете к цели взрыватель отсоединился. Военнослужащие успешно изъяли и утилизировали опасную находку", - сообщает украинская сторона СЦКК.

Уточняется, что маркировка на уцелевшем боеприпасе является доказательством того, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет РФ.

Обо всех нарушениях украинская сторона СЦКК известила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Автор: Денис Прядко