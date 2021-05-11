Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.

За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденное, Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7 часов утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Денис Прядко