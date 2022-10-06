За день было три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин.

Российские оккупанты сегодня обстреляли две общины в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день было 3 обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин. Всего 35 приходов. Били из ствольной артиллерии и минометов", - отметил он.

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По словам Живицкого, в результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской общины повреждена крыша сарая и повыбивало окна в веранде дома.

Он уточнил, что обошлось без жертв.

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, в возведении Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской общины, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибло более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тысяч - получили ранения.

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