Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубівка и Бахмут", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закитное, Дубрава и Серебрянка.

На Северодонецком направлении, с применением минометов и ствольной артиллерии, враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищевое и Смоляниновое. Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липовом и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

Как писал УНИАН, противник развернул пусковые установки "Искандер-М" в Белгородской области.

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