Тем временем на Лиманском направлении российские оккупанты пытаются с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В то же время враг неудачно пытался штурмовать Воеводовку.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник проводит наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

"На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Успеха не имел. Отошел на ранее занятые позиции", - говорится в сообщении.

Ситуация в других районах боевых действий

Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Враг удерживает на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей России наряды пограничной службы Федеральной службы безопасности. Проводит инженерно-фортификационное оборудование оборонительных позиций вблизи государственной границы Украины.

"На Слобожанском направлении враг наступательных действий не проводил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - рассказали в Генштабе.

На Изюмском направлении продолжается пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Лиманском направлении враг пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно вели боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Там продолжаются боевые действия.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание указанной группировки за счет подразделений, выполнявших задачи в районе города Мариуполь", - говорится в сообщении.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку имеющихся подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск.

"Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, совершенствует инженерное оборудование позиций. Для недопущения переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления, их сковывания, проводит демонстративные действия", - отмечают в Генштабе.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка осталась без изменений.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области силы обороны готовятся к более мощным наступлениям российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

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