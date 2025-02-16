Оккупанты с техникой прорвались в Новоселку, - DeepState

По данным наблюдателей, враг высадил там десант.

Механизированная колонна в количестве четырех единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков проекта, которые отслеживают актуальную информацию с фронта, оккупанты высадили в населенном пункте десант.

"В очередной раз заметна тактика кац*пни, когда впереди колонны идет танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению. "При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады. Сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах", - сообщает DeepState.

При этом проект добавляет, что оккупанты будут пытаться выбить украинских военных из села, "и проживут они недолго".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе.

Он отметил, что на Покровском направлении украинские военные мощно сдерживали врага, что привело к серьезным потерям с его стороны, поэтому оккупантам пришлось оттягивать свои силы для перегруппировки.

По словам Лакийчука, это время Силы обороны Украины использовали для контрнаступления на юго-запад и на северо-восток от Покровска и было продвижение на критических направлениях.

При этом он добавил, что, вероятно, оккупанты завершили перегруппировку и уже вчера количество боестолкновений возросло в полтора раза. Лакийчук считает, что, перегруппировав силы, накопив резервы, враг прибегает ко второй волне наступления на Донбассе.

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