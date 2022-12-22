Всего ранения получили 5 человек.

Российские захватчики обстреляли город Волчанск в Харьковской области, в результате чего пострадали работники больницы и прохожий.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня враг снова обстрелял города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди", - сообщил председатель ОВА.

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В частности, в Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. Четверо из них (3 мужчины и 1 женщина) – работники центральной районной больницы.

"У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения", - отметил Синегубов.

Также ранения получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Вместе с тем, в Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно без пострадавших. Информация уточняется.

Кроме того, сегодня в селе Протопоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Ситуация на Харьковщине

В начале полномасштабной войны в Украине российские захватчики оккупировали значительную часть Харьковской области. Но в сентябре область была почти освобождена от оккупантов.

После отступления оккупанты продолжают наносить удары по городам области, разрушая инфраструктуру и жилые дома.

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