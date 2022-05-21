Бойцы группировки Объединенных сил отбили сегодня 9 атак врага, еще на 4 локациях сейчас продолжаются бои.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, погибло не менее 7 гражданских.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах", - отмечается в сообщении.

Так, оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов, из них: 13 жилых домов, 4 завода, научно-производственное заведение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электропередач, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений.

"В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибло по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганщине уточняются", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что бойцы группировки Объединенных сил отбили сегодня 9 атак врага, еще на 4 локациях сейчас продолжаются бои.

За сутки украинские военнослужащие уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 вражеских машин.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, на Донбассе ВСУ удержали переправу через Северский Донец, у врага значительные потери.

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