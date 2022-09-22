В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных громад машины-молоковозы и подвозят ими горючее.

Оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьминовка (Луганская и Донецкая обасти) из их жилищ и вывезли.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00.

В сообщении отмечается, что нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях. "Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьминовка из помещений и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области", - отмечают в Генштабе.

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В сообщении сказано, что в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных громад машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонской области продолжают противоправно прикрываться мирным населением. Захватчики массово выселяют людей из их домов в двух населенных пунктах области.

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