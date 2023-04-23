Противник также применял РСЗО и дроны.

За прошедшие сутки враг множество раз обстрелял территорию Запорожской области. Российские оккупанты применяли артиллерию, РСЗО и беспилотники для нанесения ударов. В результате вражеских атак один мужчина получил ранения.

Такой информацией поделился глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в личном Telegram-канале. Он написал: "За минувшие сутки террористические войска совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки из РСЗО и 4 с применением БПЛА по мирным населенным пунктам на линии разграничения в Запорожской области. Под ударом оказались Ольговское, Новоданиловка, Каменское, Гуляйпольское и еще 14 сел и городов".

Один 56-летний мужчина из Степногорска получил ранения в результате бомбардировки. Зафиксированы также многочисленные повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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Оккупанты обстреливают Украину: последняя информация

Вечером 22 апреля рашисты атаковали Харьков и область. Они выпустили ракеты С-300 с территории Белгородской области. Одна из них попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района.

В течение прошлых суток оккупанты атаковали 5 приграничных громад Сумской области. Враг применял минометы и артиллерию.

Утром 23 апреля рашисты устроили удары по Никополю с применением беспилотников. Информация о последствиях атаки пока не поступала.

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