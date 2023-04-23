Воздушная тревога объявлена в Никополе.

Утром 23 апреля в Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения россиянами БПЛА.

"Никополь - применение БПЛА. Находитесь в помещениях!" - предупредил местных жителей глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Позже он добавил, что угроза остается: "Никополь - опасность продолжается!".

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Россия получила новую партию иранских дронов Shahed-136/131

После того, как россияне атаковали Киев впервые за 25 дней, в Институте изучения войны (ISW) сделали вывод, что российские оккупанты получили новую партию иранских дронов Shahed-136/131.

По данным экспертов, за 20 апреля захватчики выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля - 12. В первый день украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во второй - 8.

Как отметил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, до следующей осени Россия не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который у нее был до массированных ракетных обстрелов Украины прошлой осенью и зимой.

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