Также Оккупанты обстреляли окрестности Верхнеторецкого, в результате чего повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

"Под плотный огонь противника попали позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

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Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Катериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного -тяжелое, другого - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7 часов утра 10 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.

Обострение на Донбассе: сколько раненых военных

В среду, 8 августа, оккупанты на Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, были ранены двое военных.

В ООС 9 сентября сообщили, что вечером 8-го числа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами и установлен предварительный диагноз – акубаротравма. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Кроме этого, 9 сентября под обстрел боевиков на Донбассе попала следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке, где офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Автор: Ирина Погорелая