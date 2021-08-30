Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращение огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОСС. В частности, возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

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В направлении Крымского враг дважды обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военных транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 30 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки враг обстрелял украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"За эти сутки потерь среди военных Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая