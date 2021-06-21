Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, из которых четыре обстрела и один пролет БПЛА.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Неподалеку Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Читайте такжеВ СНБО сравнили ситуацию на оккупированном Донбассе с концлагерем (видео)В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в пресс-центре.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая