За сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, из которых четыре обстрела и один пролет БПЛА.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.
Неподалеку Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Новозвановки оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
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"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в пресс-центре.
На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7 часов утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.
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