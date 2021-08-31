Горожане жалуются на неработающий по вечерам общественный транспорт.

Боевики "ДНР", оккупировавшие Донецк в 2014 году, довели ситуацию в нем до такого состояния, что вечером там невозможно дождаться общественного транспорта.

На это обратил внимание журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский, поделившись сюжетом подконтрольного боевикам телеканала. "Журналисты" были вынуждены признать существование проблемы, ее подтверждают и рядовые жители города.

"Захватившие Донецк деграданты превратили город в ср*ный колхоз, где в 9 вечера уже не ходит транспорт. Сколько бы российская пропаганда не рассказывала про карателей да фашистов, а факт остается фактом - при Украине город жил! Сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками", - пишет Казанский в своем Телеграм-канале.

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В сюжете донецкого телеканала горожане жалуются на ужасную работу перевозчиков. "Мы не можем уехать с работы, блин, домой", - говорит дончанка. Другие пассажиры утверждают, что транспорта зачастую нет уже после 7 часов вечера, а в 8-9 добраться домой невозможно.

"Автобусы до 9, возможностей ноль", - жалуются молодые люди.

Как сообщал УНИАН, боевики предложили дончанам самостоятельно привести в порядок парк у стадиона "Донбасс Арена", который зарастает сорняками и приходит в упадок.

Автор: Иван Бойко