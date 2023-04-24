Снаряды оккупантов попали в частный сектор, во дворе одного из домов погибли двое мужчин.

Сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли Шахтерское в Донецкой области, погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, около 9:00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли село Шахтерское Волновахского района.

"Снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин. Кроме того, получила осколочные ранения их соседка. Женщина доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие суткиоккупанты нанесли 47 ракетных и авиаударов и совершили 60 обстрелов из РСЗО.

Враг активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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