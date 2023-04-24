В результате вражеских ударов, в частности, повреждены складские помещения агропредприятия.

Российские оккупанты атаковали 20 мирных городов и сел в Запорожской области из разных видов вооружения.

Об этом сообщила Запорожская ОВА. "Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Равнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения. Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия.

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Российские захватчики уже не раз били по населенным пунктам региона, есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

В частности, 14 апреля стало известно, что противники нанесли авиационные удары по городу Орехов, повреждения получили частные дома и здание детско-юношеской спортивной школы. По сведениям руководителя Офиса президента Андрея Ермака, авиаудары совершили вражеские самолеты Су-35.

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