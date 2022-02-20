В "ДНР" поставили задачу съемочным группам пропагандистов отснять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки "Восток" об этом стало известно сегодня.

По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов отснять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал указания относительно того, чтобы местные жители, комментируя обстрелы говорили, что они якобы слышали звуки беспилотника. То есть, чтобы обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

"Цель таких действий заключается в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому, ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные поставочные репортажи о мифические украинские ДРГ и беспилотники", - говорится в сообщении.

При этом в ОТУ "Восток" официально заявили, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелу Докучаевска, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленинского, Пікуз или других населенных пунктов.

"Если есть хотя бы малейшая угроза мирному населению наши защитники огонь не открывают!"- добавили в пресс-группе.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. В результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубівка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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