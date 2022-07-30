На одном из направлений украинские защитники имеют возможность контрнаступать благодаря американским РСЗО.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые получила Украина, имеют значительные успехи на фронте. На одном из направлений украинские воины не только держат оборону, но и имеют возможность постепенно продвигаться вперед.

Об этом сообщили в Минобороны.

Продвижение украинских воинов стало возможным благодаря регулярным ударам HIMARS по российским складам с боеприпасами и командным пунктам врага. Интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны россиян значительно уменьшилась. Враг начал экономить снаряды и сменил тактику, больше не имея возможности вести обстрелы круглосуточно.

"Россияне начинают работать по нашим позициям преимущественно ночью. Стрелковым оружием пытаются вызвать на себя огонь, чтобы обнаружить армейцев. Когда никто не реагирует на провокации, хаотично обстреливают из минометов наших защитников. Не брезгуют и фосфорными боеприпасами", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что США предоставляют Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов, в рамках которого ВСУ получат 4 HIMARS и боеприпасы к ним, 36 тыс. снарядов к артиллерии, протитанкове вооружения, 580 дронов Phoenix Ghost.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова, что США как можно скорее передадут Украине дополнительные четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: