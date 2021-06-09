Подростков с родителями высаживают из автобусов прямо на пунктах пропуска.

Оккупационные власти не пропускают детей из "ДНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.

Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, "власти" оккупированных районов Донецкой области ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, Российской Федерации, заграничных паспортов этих стран или "паспорта ДНР".

В частности, детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области.

По словам Денисовой, поэтому дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения на подконтрольной Украине территории.

Она напомнила, что раньше детям 14-16 лет представители "ДНР" разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

Омбудсмен призвала представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине способствовать обеспечению права на образование и свободу детей, живущих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Эту информацию в своем Telegram-канале сообщила самопровозглашённый «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.

«С прошлой пятницы ко мне поступают обращения родителей 14-летних детей, которых высаживают из автобуса прям на пункте пропуска вместе с детьми, и не пропускают через границу ДНР.

Действительно, раньше с 14 до 16 лет ребенок мог пересечь границу ДНР по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей. Теперь же, даже если ребенок подал документы на паспорт ДНР, даже если есть адресная справка с таким примечанием, без паспорта выехать по свидетельству о рождении ребенку старше 14 лет – нельзя!», - написала она.

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По словам Селивановой, это связано с тем, что с 1 января прекратило действие постановление оккупационной администрации, который регламентировало пересечение границы детьми.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Антонина Доломанжи