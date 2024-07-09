Вражеская ракета атаковала цель, которая была заложена у нее в память, подчеркнул Катков.

Российский удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля был целенаправленным. И целью оккупантов мог быть центральный корпус медучреждения, заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

"То, что именно детская больница была целью ударов, говорят со стопроцентной вероятностью, без всяких вариантов как-то иначе трактовать данные, которые были продемонстрированы двумя видео с разных ракурсов атаки российской ракеты Х-101. То, что это была именно Х-101, свидетельствуют обломки этой ракеты, которые показала СБУ. Там есть даже обломки с серийными номерами, то есть будет известно, когда эта ракета была сделана. На одном из видео хорошо видно, что речь идет о ракете Х-101 с ее двигателем, который свисает в хвостовой части, выходя за пределы фюзеляжа ракеты. Также видно, что низко расположены крылья, то есть это именно эта ракета", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

О том, что атака была целенаправленной, свидетельствует и то, что ракета находилась в пике. Катков отметил, что перед атакой российские ракеты делают "горку", они поднимаются выше, чем летели до этого – например, на 150-200 м. И уже с этой высоты ракета пикирует на цель.

Видео дня

"На кадрах, которые сняты с атакой Х-101, видно, что ракета находилась как раз в пике, с углом атаки примерно 45 градусов. То есть она атаковала цель, которая была заложена у нее в память. Было атаковано здание высотой в два этажа, это неслучайное попадание этой ракеты. На видео не видим, что она была как-то повреждена. Все у него работало. Цель в виде детской больницы и была заложена в память ракеты. Надо отметить, что в РФ задекларирована точность этих ракет с плюс-минус метр, как россияне говорят, а в реальности речь идет о плюс-минус 50 метров. Поэтому, мне кажется, что целью этой атаки мог быть центральный корпус детской больницы", – констатировал Олег Катков.

Удар по "Охматдету"

8 июля во время удара по Киеву российские захватчики атаковали детскую больницу "Охматдет". На момент атаки там находились сотни маленьких пациентов. Некоторые – прямо на операционном столе.

Утром 9 июля аварийно-спасательные работы на территории больницы были завершены. На этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

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