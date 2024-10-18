Только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 13 танков и 51 ББМ врага.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали около 1530 российских оккупантов.

В целом же, по данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составляют уже 675 800 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 9027 (+13);

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боевых бронированных машин - 18053 (+51);

артиллерийских систем - 19533 (+23);

РСЗВ - 1232 (+0);

средства ПВО - 978 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17152 (+48);

крылатые ракеты - 2620 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Также с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 26908 (+93) единицы автомобильной техники и автоцистерн врага, и 3448 (+2) единиц специальной техники захватчиков.

Российско-украинская война: другие важные новости

Ранее УНИАН писал, что, по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продолжают продвигаться на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, захватчики были замечены в Максимильяновке, которая находится в 10 километрах от Курахово. Также, оккупанты продвинулись в районе Часового Яра.

По их информации, в направлении Курахово Россия использует не только пехотные силы, но и большое количество бронированной техники. Несмотря на систематическое уничтожение врага, из-за преимущества в пехоте, технике и артиллерии, РФ там удается продвигаться.

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