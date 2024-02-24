Офицер, командовавший захватчиками, давал им команды, но те не смогли ничего сделать.

Один украинский воин 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" отразил атаку десяти россиян. Командир оккупантов взбесился от беспомощности захватчиков.

Видео героического пехотинского боя опубликовал батальон, в составе которого служит воин. Кадры появились символично в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десять", - кричал взбешенный командир в радиостанцию.

"Героическое событие произошло еще в декабре. Один-единственный "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десятерых оккупантов. На видео хорошо видно, как орки, как черви, крутятся, ползают вокруг окопа, где сидит наш боец. Он профессионально отгоняет нашествие гранатами и автоматом", - отметили в батальоне.

Команды офицера удалось перехватить. Он приказывал захватчикам окружить окоп с украинским воином с нескольких сторон, забросать его гранатами и спрятаться там от украинских беспилотников со взрывчаткой.

Во время разгромного боя российский командир бился в истерике, указывая штурмовикам, что делать. Он не мог понять, как десять россиян не могут отбить позицию с одним бойцом.

"Конечно, ведь захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю. Тот бой закончился мертвыми и искалеченными орками, которых методично уничтожала арта и дроны. Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления. Сегодня исполняется ровно 2 года нашей неустанной и мужественной борьбы с заклятым врагом не только за свободу и право на самоопределение, а за право на жизнь. И этот эпизод лишь один из сотни, а то и возможно из тысячи, является этому доказательством", - отметили в подразделении.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения

С обращением ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину сегодня выступил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что сегодня ВСУ сражаются за свободу, чтобы украинские населенные пункты не превратились в Бучу, Бахмут или Авдеевку.

Главнокомандующий выразил благодарность всем защитникам и защитницам, а также медикам, спасателям и волонтерам, которые помогают бороться с врагом.

Напомним, накануне второй годовщины вторжения Генштаб ВСУ порадовал новыми потерями россиян. Как сообщается, вечером 23 февраля был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это вторая машина такого типа, которую потеряла Россия в войне: первый А-50 сбили 14 января этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: