По словам главы Луганской ОВА, количество погибших солдат даже нечего сравнивать.

Российские оккупанты несут гораздо большие потери на востоке, чем украинские войска. Соотношение ликвидированных солдат примерно "один к десяти".

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в разговоре с "Радио Свобода" сегодня, 9 июня.

"Про потери я не могу сказать. Это военное командование может комментировать такие вещи. Но могу сказать, что вот сколько держусь с парнями, сколько общаюсь с ними — почти ежедневно, и с утра и вечером получаю информацию, — то, если сравнивать потери с нашей стороны и потери со стороны российской, то здесь вообще нечего сравнивать. Потому что, ну, я не знаю — один к десяти", — заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул: враг теряет гораздо больше бойцов по сравнению с украинским войском. Это касается как Северодонецка, так и востока в целом.

Потери Украины на войне с Россией: что известно

Напомним, 1 июня в интервью Newsmax президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фронте ежедневно гибнут от 60 до 100 бойцов, а еще 500 получают ранения.

Аналогичные данные обнародовал министр обороны Алексей Резников. По его словам, каждые сутки украинские войска теряют до 100 воинов, а число раненых может доходить до полтысячи.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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