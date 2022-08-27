Он узнал, что потерял детей, когда увидел их трупы на фото в Twitter.

43-летний Сергей Перебийнис потерял всю семью в марте этого года. Оккупанты убили его жену Татьяну и детей (дочь Алису и сына Никиту), когда те пытались эвакуироваться из Ирпеня. Он одевал их изуродованные тела в морге, сейчас мужчина ищет утешение в помощи другим.

Свою историю он рассказал "Украинской правде".

Мужчина родился в Донецке, его семья переехала туда в 1930-х годах из Запорожской области после раскулачивания. Он отмечает, что его родные были переселенцами на Донбассе, а сам он стал переселенцем из Донбасса. В 2014 году Перебийнис и его семья переехали в Киев, пять лет они арендовали квартиру, а потом купили жилье в Ирпене. Мужчина и его жена собственноручно делали ремонт, строили новую жизнь. Семья жила в мире и согласии, они много путешествовали, мечтали и были действительно счастливыми. Перебийнис вспоминает, что их жизнь была идеальной, как утопия.

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В феврале мать мучины, которая жила в Донецке, заболела коронавирусом. Он поехал к ней, летом планировал забрать мать в Ирпень. 24 февраля в пять утра Перебийнису позвонила его жена. Она рассказала ему, что возле их дома пролетел снаряд. Сначала жена и муж не думали об эвакуации, однако впоследствии стало понятно - нужно спасаться.

Татьяна Перебийнис пробовала уехать с детьми трижды. 4 марта они попали под минометный обстрел из Бучи. 5 марта они не смогли уехать, потому что в Ирпене начались уличные бои, а 6 марта женщина и дети погибли.

"Последний раз мы говорили 5 марта. Обсуждали план эвакуации. Я извинился, что меня нет рядом", - рассказал мужчина.

Женщина и дети двигались в направлении Ирпенского моста, когда начался минометный обстрел. Возле них упал снаряд. Сначала они ехали на машине, однако решили идти пешком когда узнали, что рашисты обстреливают транспорт. Мужчина не сразу узнал о гибели семьи. Он отслеживал через специальный сервис место пребывания жены и увидел, что телефон его возлюбленной оказался в больнице Киева. Телефоны детей отследить он не смог.

Затем Перебийнис заметил в Twitter фото с места трагедии, которое разместила журналистка The New York Times. На нем он увидел свою семью и собак.

"Лица были размыты, но я всех узнал. Из того, что знаю сегодня – дети погибли сразу, младшая собака также, старшая жила еще сутки. Жену военные отвезли в больницу, где она, не приходя в сознание, тоже умерла", – вспоминает мужчина.

Он отправился в Киев, однако дорога была нелегкой. Ему пришлось ехать через РФ и Польшу.

"Поскольку мне сразу не сказали, что жена умерла, то я вначале обдумывал, как должен приехать в больницу и объяснить ей, что детей больше нет. Подъезжая к Москве, я узнал, что жена погибла, а у меня осталась одна собака. В Калининграде сообщили, что и она умерла. Я остался один", – рассказал Перебийнис.

Мужчина вспоминает, что ему пришлось решать много вопросов. Его жена руководила компанией и должна была выплатить работникам зарплаты. Перебийнису было нужно разблокировать ее телефон, чтобы это сделать.

"Никогда не забуду, как я тогда пришел в морг, заваленный убитыми гражданскими из Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Кому делали вскрытие, кому – трепанацию черепа... Вместе с патологоанатомом нашли тело жены. Оно лежало в черном полиэтиленовом пакете на полу. Мы попытались с помощью ее пальца разблокировать телефон... Кто же знал, что сенсор реагирует только на тепло. С тех пор ощущение холода все время со мной, я его ненавижу", - поделился воспоминаниями мужчина.

Он одевал изуродованные тела жены и детей и видел их раны, повреждения. Семью похоронили под Обуховом. Сейчас мужчина помогает другим людям. Он хочет быть полезным, это его отвлекает от горя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом оккупанты расстреляли машину с семьей, пуля попала 5-летнему ребенку в голову.

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