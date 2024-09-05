Ставка Верховного главнокомандующего могла бы учитывать мнение военнослужащих об их командирах, считает она.

Руководительница волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская предлагает ввести систему рейтингования командиров. По ее мнению, понять эффективность военных помогут оценки от их команд.

"В бизнесе есть такое оценивание "360". Это не означает, что мы будем принимать решение исключительно о назначении комбатов, комбригов или ротных на основе этого рейтингования. Но, большие данные никогда не врут. И если 5 тысяч человек сказали, что этот комбриг идиот - возможно стоит посмотреть, почему они так сказали", - рассказала Берлинская в интервью Армия TV.

В то же время она не считает, что система рейтингования должна стать единственным критерием для назначения командира. "Топ-руководство страны должно иметь доступ к таким данным, чтобы как минимум видеть альтернативную точку зрения своих бойцов, чтобы как минимум коллективное мнение людей, которые рискуют своей жизнью, относительно того, кто должен принимать решение по ним, было услышано", - отметила Берлинская.

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Также она подчеркнула, что возникают вопросы безопасности и анонимности, чтобы эти данные никуда не попали, а мнение бойцов не было использовано против них. По мнению Берлинской, систему рейтингования надо создавать в рамках цифровизации.

"В цифровую эпоху, как никогда, есть возможности принимать решения разумно. Для этого нужно не бояться безопасно собирать данные, анализировать, извлекать уроки. Лучшие кейсы масштабировать, а худшие - тут же отбрасывать", - подчеркнула Берлинская.

По ее мнению, эти данные нужны для рассмотрения на заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего. "Чтобы люди, которые принимают стратегические решения в вопросах войны, могли открыть (данные) по каждому комбригу или комбату, и понять, что о нем думают люди, которые с ним работают каждый день", - подчеркнула Берлинская.

Она убеждена, что эффективность достигается только при условии пребывания правильных людей на правильных позициях.

Война в Украине

Напомним, в конце июня начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич обратился в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении одного из генералов. По его словам, этот человек несет ответственность за "потерю областей, десятков городов и тысяч украинских солдат".

Вскоре стало известно, что президент Владимир Зеленский решил снять с должности командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

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