В Германии объяснили, что советские танки используются на войне в Украине чаще современной техники.

В Германии арендуют у музеев старые советские танки для обучения украинских военных, чтобы приблизить учения к реальным условиям. Об этом рассказал глава Командования специальной подготовки ЕС для Украины генерал-лейтенант Андреас Марлов в интервью Reuters.

В агентстве отметили, что инструкторы из 17 стран уже обучили около 18 000 украинских солдат в Германии управлению современными танками и высокоточными системами ПВО, а также передали свои навыки снайперам, инженерам, парамедикам и операторам БПЛА. Тем не менее на войне в Украине чаще всего используется старая техника, которая доступна в большем количестве, а также проверенные временем стратегии.

Поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и арендовали у музеев старые советские танки.

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"Эти музейные системы используются российской стороной, и иногда они устанавливают мины-ловушки в брошенном снаряжении. Использование такой техники в ходе учений позволяет легче продемонстрировать, где следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать взрыв, если вы обнаружите их на поле боя и откроете дверь", - поделился Марлов.

Эта миссия по обучению украинских военных была создана в 2022 году. В прошлую пятницу ее продлили еще на два года.

Часть обучения в Германии теперь включает изучение российских траншейных систем, которые, по словам генерала-лейтенанта, обычно строились по фиксированной схеме.

"Речь идет о форме траншей, о том, где ожидать укрытия и огневые позиции", - объяснил он.

Кроме советской техники, для обучения используются современные симуляторы и высокотехнологичные манекены, на которых медики могут отрабатывать сложные ситуации. Также украинские военные обучаются управлению беспилотниками, которые активнее эксплуатируются на войне в Украине.

Обучение украинских военных в Европе - другие новости

Ранее УНИАН писал, что послы Европейского Союза продлили на два года обучение украинских военных. За предыдущие два года в рамках этой учебной миссии прошли подготовку 70 тысяч воинов ВСУ.

Кроме того, в Минобороны Великобритании заявили, что обучение украинских солдат вредит боеспособности британской армии. На полигонах в стране заявки британских армейских подразделений на проведение тренировочных занятий в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

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