Штурмовики A-10 планировалось использовать скорее как вспомогательное противотанковое средство, в дополнение к ударным вертолетам.

Уничтожение танков на американских штурмовиках А-10 - слишком рискованная миссия для пилотов.

Об этом говорится в материале портала Defense Express. Издание ссылается на комикс времен "Холодной войны", датированный 1977 годом. Его авторы "в неполиткорректном формате" объясняли пилотам штурмовиков A-10, как лучше всего использовать бортовое вооружение для уничтожения советских танков Т-62.

"Например, что касалось эффективного использования бортовой шестиствольной 30-мм пушки, то здесь авторы комикса предлагали летчикам пройти своеобразную игру - на схематическом изображении Т-62 разрисовать в зеленый цвет реально уязвимые места танка, в красный – неуязвимые для бортовой пушки участки, ну а черным - вообще те зоны, в которые даже целить не стоит", - поясняют эксперты.

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При этом, по словам экспертов, основная цель этой инструкции – не столько указать на уязвимые места советских основных боевых танков (ОБТ), а подготовить пилотов A-10 к тому, что уничтожение танков на таких штурмовиках – на самом деле рискованная миссия, вследствие которой многие не останутся живы.

"Тем более, что во времена "Холодной войны" Пентагон опирался на расчеты, что в случае "большой войны" в Европе армия СШ будет терять минимум десяток A-10 каждые 24 часа, а весь имеющийся флот в 700 штурмовиков этого типа "сотрется" в боях против советской армии максимум за 2 недели", - подчеркивают эксперты.

По их словам, штурмовики A-10 планировалось использовать скорее как вспомогательное противотанковое средство, в дополнение к ударным вертолетам как главному инструменту против советских ОБТ.

Получение Украиной американских штурмовиков A-10

Американский A-10 круче советского Су-25: A-10 Thunderbolt II, который имеет неофициальное название "Бородавочник", является одним из кандидатов на усиление воздушных Сил Украины.

Поставки именно этого штурмовика не исключил министр воздушных сил США Фрэнк Кендалл, который сообщил, что рассматриваются все пути усиления ВСУ.

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