Потерь в рядах украинской армии нет.

За минувшие сутки, 8 ноября, боевики на Донбассе один раз нарушили установленное перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

В частности, обстрелы зафиксированы в районе оперативно-тактической группировки "Восток" - недалеко от населенного пункта Водяное. Там враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

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"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли", - утверждают в штабе ООС.

Потерь в рядах украинской армии нет.

С начала новых суток обстрелов в районе боевых действий штаб не зафиксировал.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

7 ноября президент Владимир Зеленский заявил уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны – это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

Несмотря на эти заявления, боевики уже не раз нарушали перемирие, прицельно стреляя по позициям ВСУ. В рядах украинской армии были погибшие и раненые.

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Автор: Юрий Годован