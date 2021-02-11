Глава СММ отмечает, что этот механизм мог бы стать "важной мерой для укрепления доверия, которой до сих пор не хватало на местах".

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что нарушения "тишины" на Донбассе не расследуются, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия дальнейших мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета безопасности ООН по случаю шестилетия подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Трансляция мероприятия велась на сайте Организации.

"Возникло значительное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия дальнейших мер и расследования предполагаемых нарушений для деэскалации и решения проблем безнаказанности", - заявил Чевик.

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Председатель СММ ОБСЕ подчеркнул, что этот механизм мог бы стать «важной мерой для укрепления доверия, которой до сих пор не хватало на местах».

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, потому что в течение времени позиции на переговорах усилились. Несмотря на призывы к борьбе с безнаказанностью, стороны не продемонстрировали свою приверженность этому принципу, приняв меры в связи с фактами нарушений, которые подтверждены в докладах СММ", - подчеркнул председатель миссии.

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Автор: Константин Гончаров