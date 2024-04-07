Россияне пытаются создать иллюзию, что будут идти в наступление на Харьков, хотя с военной точки зрения нет целесообразности расстреливать гражданские объекты в городе.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, с какой целью Российская Федерация террористически обстреливает Харьков.

"Я думаю, что эти удары, которые носят откровенно террористический характер со стороны России, нацелены посеять панику, деморализацию, вызвать фактически картинку, на которую российская пропаганда рассчитывает, что харьковчане срочно выезжают из города, что все боятся захвата Харькова. То есть, вы понимаете, что еще накануне любых действий, или там оживление наступления летом, или что враг готовит - уже хотят создать картинку будто это наступление уже идет и для Харькова есть непосредственно угроза", - сказал Мусиенко в эфире информационного марафона.

Эксперт отметил, что с военной точки зрения, удары по гражданским домам не имеют никакой целесообразности. Он считает, что не обязательно такие удары могут свидетельствовать, что враг готовится к каким-то действиям на Харьковском направлении, потому что цель может быть другой.

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"Сейчас происходит целый комплекс мероприятий в Силах обороны Украины. Во-первых, у нас переформатировались оперативные направления... Враг отслеживает, что у нас происходит. Главнокомандующий Александр Сырский объявил ротации. Значит, что происходит, будут ротации? Как не дать Украине провести ротации? Давайте создадим угрозы Харьков-Сумы, пусть туда идут свежие силы, а те подразделения, которые на востоке и юге, пусть там остаются. Это тоже расчет", - подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, сейчас враг сосредотачивается на наступлении в направлении Часового Яра и Авдеевского направления, а украинские силы - на обороне, и соответственно Силы обороны больше средств и снарядов отправляют на эти направления. А это для оккупантов является нежелательным. В этой связи, россияне пытаются больше растянуть украинские силы.

"Посмотрите: Новопавловское направление - отсюда идет наступление, попытки продвинуться на Курахово и на Угледар. Это южная точка. Северная точка на Купянском направлении не получается. Куда надо? На Харьков. Соответственно, чтобы там Украина концентрировала свои силы. Плюс Сумщину добавить", - отметил Мусиенко.

Он добавил, что на Сумщине обострились удары и люди начали говорить, что видимо готовится наступление. В то же время, как подчеркивает эксперт, на границе с Сумской областью с российской стороны находится менее 10 тысяч военных. Это не свидетельствует о том, что готовится наступление. Но Россия пытается создавать картинку, что якобы будет это делать.

"Я вижу, что Россия сейчас будет пытаться создать иллюзию, такую картинку 2022 года. Они хотят показать, что могут наступать и на юге, и на востоке, и с северо-востока. То есть, я думаю, что такое желание и намерения будут. Поэтому, если будут где-то фиксироваться обстрелы на определенных участках - это как раз под это", - сказал Мусиенко.

Эти обстрелы российская пропаганда может использовать для внутренних целей, чтобы показать "какая мощная российская армия и не прекращает наступательные действия", чтобы вызвать панику в Украине и посеять сомнения на Западе относительно поддержки Украины.

Эксперт отдельно сказал, что на Купянском направлении враг хотел оживить атаки, но не смог. Теперь захватчики перегруппировываются, и не исключено, что атаки на Купянском направлении в ближайшее время могут возобновиться.

Война в Украине - атаки на Харьков

Как сообщал УНИАН, Харьков находится под регулярным российским огнем. Ежедневно фиксируются попадания в гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Этой ночью произошла атака ударными дронами. Сегодня днем - ракетные удары. В частности, в воскресенье днем зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. Известно о раненых в результате ударов РФ по одному из центральных районов города.

Ранее в результате ударов потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии ТЭЦ-5, которая является важной для Харькова.

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