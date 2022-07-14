Много жителей Российской Федерации восторженно восприняли ракетный удар своей армии по Виннице, в результате которого, в частности, погибли дети.
Россияне активно комментировали новость о ракетном ударе в Telegram пропагандистки Маргариты Симоньян.
"Молодцы! Бейте, бейте их без жалости", - написала Надежда Каледина.
"Им надо не фотки выставлять, а капитуляцию объявлять и садиться за стол переговоров", - считает Катюша.
"Неужели у кого-то может возникнуть мысль, что российская армия может ударить по гражданским... и уж тем более по роддому? Насколько же надо не знать и не любить свою страну, чтобы допустить подобное", - спросил пользователь НО.
Есть и адекватные комментарии россиян, но их намного меньше.
"Погибли 20 мирных жителей. Из них 3 ребенка. Чему радуетесь???" - спросил Andrej.
"Из 20 погибших трое детей - где здесь военные?" - поставила вопрос Nataliya.
Напомним, 14 июля российские оккупанты обстреляли центр Винницы ракетами типа "Калибр" с подводной лодки, которая находилась в акватории Черного моря. Противники попали в объекты гражданской инфраструктуры.
В результате ракетного удара, по последним данным, погибли 20 человек, еще 15 людей считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть трое детей.
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