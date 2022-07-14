Совсем мало граждан РФ не радовались обстрелу Винницы.

Много жителей Российской Федерации восторженно восприняли ракетный удар своей армии по Виннице, в результате которого, в частности, погибли дети.

Россияне активно комментировали новость о ракетном ударе в Telegram пропагандистки Маргариты Симоньян.

"Молодцы! Бейте, бейте их без жалости", - написала Надежда Каледина.

"Им надо не фотки выставлять, а капитуляцию объявлять и садиться за стол переговоров", - считает Катюша.

"Неужели у кого-то может возникнуть мысль, что российская армия может ударить по гражданским... и уж тем более по роддому? Насколько же надо не знать и не любить свою страну, чтобы допустить подобное", - спросил пользователь НО.

Есть и адекватные комментарии россиян, но их намного меньше.

"Погибли 20 мирных жителей. Из них 3 ребенка. Чему радуетесь???" - спросил Andrej.

"Из 20 погибших трое детей - где здесь военные?" - поставила вопрос Nataliya.

Напомним, 14 июля российские оккупанты обстреляли центр Винницы ракетами типа "Калибр" с подводной лодки, которая находилась в акватории Черного моря. Противники попали в объекты гражданской инфраструктуры.

В результате ракетного удара, по последним данным, погибли 20 человек, еще 15 людей считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть трое детей.

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