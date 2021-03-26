В Воинской части А2641 рассказали о погибшем герое.

В результате вражеского обстрела под Шумами на Донбассе 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль.

Читайте такжеПытались остановить обстрел девять раз: стали известны подробности гибели четырех бойцов ВСУ на ДонбассеОб этом сообщили на Facebook-странице воинской части а2641.

«С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш побратим – подполковник Коваль Сергей Васильевич», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Коваль «прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств».

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц