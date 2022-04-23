В настоящее время известно о гибели 6 человек.

Спасатели ликвидировали пожар в доме в Киевском районе Одессы, загоревшемся в результате ракетного обстрела города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что пожар произошел в квартирах на 4 и 5 этажах шестнадцатиэтажного жилого дома.

"В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 – ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

Из-под завалов удалось спасти людей.

"В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадало 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 жителей. От ГСЧС привлечено 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Мэрия Одессы также информирует, что 8 человек находятся в больницах города.

Ракетный обстрел Одессы: что известно

В промежутке с 14 до 15 часов 23 апреля российские военные выпустили по Одессе несколько крылатых ракет. Как сообщили в Воздушном командовании "Север", они были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 в России из акватории Каспийского моря.

Украинскими защитниками уничтожены две вражеские крылатые ракеты и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет.

При этом 2 ракеты поразили военный объект и 2 попали в жилые дома.

Обломки одной из ракет попали в местное кладбище, в результате чего была ранена женщина. По имеющейся информации, в результате обстрела погибли 6 человек, среди них - трехмесячный ребенок. Также среди погибших - мужчина, который сгорел прямо в своем авто возле обстрелянного дома.

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