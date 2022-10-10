Восемь вражеских ракет попали в энергетические подстанции.

Российские оккупанты утром выпустили по территории Львовской области 15 ракет.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"15 ракет выпустил враг утром по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 - попали в энергетические подстанции", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В своем видеообращении глава ОВА сообщает, что в области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

"До конца этих суток 90-95% города Львова - будет восстановлено электроснабжение. Также идет работа по восстановлению электроснабжения по районам области", - сказал Козицкий.

Массированный удар по Украине со стороны РФ сегодня - самое важное

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что РФ утром запустила по нашей территории 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, 56 вражеских воздушных целей ликвидировали.

По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 человека - пострадали.

Министерство энергетики Украины сообщило, что наша страна приостанавливает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов страны.

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