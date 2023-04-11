Противники за сутки совершили более 40 обстрелов украинской земли из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки, 10 апреля, российские оккупанты совершили по Украине семь ракетных ударов, в частности, четырьмя ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300 враги обстреляли мирный город Краматорск Донецкой области.

Противники также совершили 39 авиаударов по украинской земле и 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре населенных пунктов и по позициям воинов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

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По данным Генштаба, опубликованным утром, 11 апреля, россияне не прекращают пытаться наступать на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском, но не имеют успехов.

Противники также обстреливают украинские населенные пункты. Утром 10 апреля Краматорский горсовет сообщил, что ночью враг нанес удар по Краматорску. В результате вражеской атаки были уничтожены десятки могил на кладбище, а также разрушен дом.

Стоит отметить, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировано 911 российских крылатых ракет.

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