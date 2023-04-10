Враг не дает покоя даже мертвым.

В результате ночного удара российских оккупантов по Краматорску полностью разрушен жилой дом и два десятка могил на кладбище. Напомним, что буквально 8 апреля украинцы чтили память погибших в годовщину удара РФ по железнодорожному вокзалу города.

Об этом сообщает Краматорский горсовет в Telegram. По его данным, россияне запустили по городу ракеты.

"Этой ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела произошло возгорание на территории частного домовладения, Главное управление ГСЧС в Донецкой области сообщает, что в результате пожара дом уничтожен дотла", - говорится в сообщении.

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Также ракетный удар пришелся на одно из городских кладбищ, в результате чего полностью разрушено 20 могил, а еще 20 - получили повреждения.

"Краматорск систематически страдает от вражеских ракетных ударов, россиянам не дают покоя даже мертвые", - отметили в горсовете.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за прошедшие сутки, 9 апреля, ранения получили четверо гражданских: двое в Дружковке, один в Курахово и один в Константиновке.

Также накануне ужасному обстрелу подверглась Запорожская область. Там враг убил трех человек и разрушил по меньшей мере 33 дома украинцев. Напомним, что в результате этого теракта под завалами погибла 11-летняя девочка и ее папа. Маме и старшей сестре удалось сбежать.

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